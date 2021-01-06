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Gündem MSB'den darbe heveslilerine net cevap! Başkomutana bağlılık vurgusu!
Gündem

MSB'den darbe heveslilerine net cevap! Başkomutana bağlılık vurgusu!

Milli Savunma Bakanlığı: "TSK, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmektedir." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 06:51:00 - 2021-01-06 07:01:41
MSB'den darbe heveslilerine net cevap! Başkomutana bağlılık vurgusu!

Milli Savunma Bakanlığından darbe imalarıyla ilgili açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, “Ölürsem şehit kalırsam gazi” anlayışıyla yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini kahramanlık ve fedakarlıkla ifa etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın tüm birlik ve kurumları ile başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere görevlerini kahramanlık ve fedakarlıkla ifa ettiğine yer verildi. Açıklamaya şöyle devam edildi:

Başkomutana bağlılık vurgusu

"Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, ’Ölürsem şehit kalırsam gazi’ anlayışıyla yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini kahramanlık ve fedakarlıkla ifa etmektedir.

Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle;

Aklın ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde, Yasalar ve Sn. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, Sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, Milletinin emrinde, görevinin başındadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara ve her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır."

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