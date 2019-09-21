MSB'den celp dönemi açıklaması! Milli Savunma Bakanlığı ekim, kasım ve aralık aylarında silah altına alınacak yedek subay ve astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının 23 Eylül'de e-devlet üzerinden duyurulacağını açıkladı.

Ekim, kasım ve aralık aylarında silah altına alınacak yedek subay ve astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçları, 23 Eylül'de duyurulacak. Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden, ekim, kasım ve aralık celp dönemlerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, söz konusu aylarda silah altına alınacak yedek subay ve astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının 23 Eylül'de 'e-Devlet'ten ve askerlik şubelerinden duyurulacağı bildirildi.

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