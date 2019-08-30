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MSB'den "Büyük Taarruz" özel videosu

Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünü dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm unsurlarının faaliyetlerini içeren videoyu sosyal medya hesabından paylaştı

30 Ağustos 2019 Cuma 11:56
MSB'den "Büyük Taarruz" özel videosu

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünü dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) tüm unsurlarının faaliyetlerini içeren videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

MSB'nin Twitter hesabından "30 Ağustos Zafer Bayramımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Kutlu Olsun" başlığı ile paylaşılan videoda, Türk askerinin geçmişten bugüne düşmana karşı verdiği mücadeleye ilişkin görüntüler yer aldı.

TSK'nın, kara, deniz ve hava kuvvetlerine bağlı unsurları ile zorlu şartlarda gerçekleştirdiği tatbikat ve operasyonların yer aldığı görselde, Türk askerinin sınır ötesinde yürüttüğü barış gücü faaliyetleri de kullanıldı.

"Al bayrağımızın yıldızı", "Hırçın dalgaların hakimi", "Göklerin çelik kartalı" sloganlarının kullanıldığı video, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Cumhuriyetin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri her hususta kıymetli takdirinize ve itimadınıza layıktır. Bunu, tam ve kati kanaatle söyleyebilirim." sözleriyle son buldu.

Paylaşımda ayrıca, "30 Ağustos Zafer Bayramımız ile asil milletimizin emrinde ve daima görevinin başında olan, mazisi zaferlerle dolu şanlı ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:56
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