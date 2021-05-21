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Gündem MSB'den Batman ve Şırnak'ta askeri üslere yapılan saldırı girişimine ilişkin açıklama
Gündem

MSB'den Batman ve Şırnak'ta askeri üslere yapılan saldırı girişimine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Batman ve Şırnak'ta askeri üslere maket uçaklarla yapılan saldırı girişimiyle ilgili açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 01:04:00 -
MSB'den Batman ve Şırnak'ta askeri üslere yapılan saldırı girişimine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Batman’daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına maket uçaklarla yapılan saldırıda zayiat olmadığını açıkladı.

Saldırı girişimlerinde zayit olmadı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Batman’daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığımıza maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Birliklerimizde tedbirler artırılmıştır.” ifadeleri yer aldı.

Batman ve Şırnak'ta askeri üslere saldırı girişimi!
Batman ve Şırnak'ta askeri üslere saldırı girişimi!

Gündem

Batman ve Şırnak'ta askeri üslere saldırı girişimi!

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