MSB'den Batman ve Şırnak'ta askeri üslere yapılan saldırı girişimine ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, Batman ve Şırnak'ta askeri üslere maket uçaklarla yapılan saldırı girişimiyle ilgili açıklamada bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, Batman’daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına maket uçaklarla yapılan saldırıda zayiat olmadığını açıkladı.
Saldırı girişimlerinde zayit olmadı
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Batman’daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığımıza maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Birliklerimizde tedbirler artırılmıştır.” ifadeleri yer aldı.