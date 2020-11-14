MSB'den Azerbaycan ordusuna ithafen tüyleri diken diken eden video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İşgalci Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'da zafer elde eden Azerbaycan ordusuna ithafen video hazırladı. Sosyal medyada paylaşılan video beğeni yağmuruna tutuldu.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından işgalci Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'da büyük zafer elde eden Azerbaycan ordusuna ithafen klip hazırlandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusuna özel video hazırladı. Türk askeri ve Azerbaycan askerinin yer aldığı video bakanlığın Twitter hesabından paylaşıldı.
MSB'den Azerbaycan'a ithafen video
"Dağlık Karabağ'da büyük bir zafer elde ederek bizleri gururlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimize ve onların kahraman ordusunun kahraman askerlerine ithaf olunur" mesajı ile paylaşılan 2 dakikalık video, beğeni topladı.