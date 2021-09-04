MSB'den Azerbaycan açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline "ileri hava kontrolörü eğitimi" verildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline "ileri hava kontrolörü eğitimi" verildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İkili Askeri Eğitim İş Birliği kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline yakın hava desteği faaliyetleri çerçevesinde 'ileri hava kontrolörü eğitimi' verildi." ifadeleri kullanıldı.