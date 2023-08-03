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Gündem MSB'den askerlere müjde
Gündem

MSB'den askerlere müjde

Yeniakit Publisher
2023-08-03 22:36:00 -
MSB'den askerlere müjde

Tuşlu telefonlarda kullanmak üzere kışlada sadece 'Askercell' uygulaması kapsamında hat sahibi olabilen askerler artık sivil hatlarını da kullanabilecek.

MSB, sivil hayatta kullanılan GSM hatlarının kışlalarda da kullanılabileceği duyurdu. Askerler, kullandıkları GSM hattının bayisine müracaat ederek ücretsiz bir şekilde GSM hatlarını kısıtlı hale getirebilecek.

Artık sivil hatlar kullanılabilecek

Açıklamada, "Erbaş ve Erlerimizin kullanımına sunulan 'Askercell' uygulaması kapsamında; askerlik hizmeti öncesinde kullanılan hatların herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevrilmesi, terhisi müteakip ise yine eski hattın özelliklerine döndürülmesi konusunda düzenleme gerçekleştirilmiştir. Böylelikle askerlerimiz, sivilde kullandıkları hatlarını askerlik hizmeti süresince kullanma imkanına kavuşmuştur" denildi.

Askerler, tuşlu telefonlarda kullanmak üzere Askercell ve Askerfone hatlarından almak durumunda kalıyordu.


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