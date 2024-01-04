MSB'den akıllı telefon açıklaması: Ciddi tedbirler alınacak!

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları gündeme dair soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin, Tuzla Piyade Okulu’nda yaşanan olayı hatırlatarak sürecin tamamlanıp tamamlanmadığını sorması üzerine Bakanlık kaynakları “Adli soruşturma devam ediyor. Ocak ayı içerisinde de Yüksek Disiplin Kurulu kararını verecek” yanıtını verdi.

GÖREVLİ PERSONELİN AKILLI TELEFON KULLANIMI

Bakanlık kaynakları, görevli personelin akıllı telefon kullanımına ilişkin nasıl tedbir alınacağına ilişkin soru üzerine “Çalışmalarımız son aşamaya geldi, ama henüz bununla ilgili emri yayınlamadık. Özellikle operasyon bölgelerine yönelik ciddi tedbirler alınacak” dedi.



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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Memur maaşlarına yapılan zamlar sonrası Bedelli Askerlik ücretine ilişkin son rakamın nasıl olacağıyla ilgili bir soru üzerine MSB kaynakları şunları söyledi:

“Bilindiği üzere bedelli Askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. 2024 yılı ilk altı ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesinin yayımlanmasını müteakip yapılacaktır.”