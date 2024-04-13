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Gündem MSB'den açıklama! Askeri uçak görevlendirildi
Gündem

MSB'den açıklama! Askeri uçak görevlendirildi

Yeniakit Publisher
2024-04-13 04:28:00 -
MSB'den açıklama! Askeri uçak görevlendirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya'daki teleferik kazasında kurtarma çalışmalarına destek için askeri uçak görevlendirdi.

MSB, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi uçak görevlendirdiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Antalya'da meydana gelen teleferik kazası sonrası mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına katılacak ekiplerin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin Erzurum'dan Antalya'ya ulaştırılabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir C-130 tipi uçak görevlendirildi." ifadesine yer verildi.

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