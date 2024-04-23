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Aktüel MSB’den 23 Nisan mesajı
Aktüel

MSB’den 23 Nisan mesajı

Yeniakit Publisher
2024-04-23 10:44:00 -
MSB’den 23 Nisan mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bağımsızlığından ödün vermeyen Türk milletinin iradesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü kutlu olsun. Başkomutanımız ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, Milli Mücadelemizin kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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