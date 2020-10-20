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Aktüel MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde 1'i Kandil kadrosundan olmak üzere 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
Aktüel

MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde 1'i Kandil kadrosundan olmak üzere 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

Yeniakit Publisher
2020-10-20 14:45:27 -
MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde 1'i Kandil kadrosundan olmak üzere 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
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