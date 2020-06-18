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Aktüel

MSB: Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-06-18 00:44:29 -
MSB: Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında ATAK helikopterleri tarafından terör hedeflerinin vurulma anlarını paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, operasyonun planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği, yerli üretim taarruz helikopteri ATAK'lar tarafından yeni terör hedeflerinin vurulduğu bildirildi.

Paylaşımda, ATAK helikopterlerinin bölgedeki terör hedeflerini vurduğu görüntülere de yer verildi.

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