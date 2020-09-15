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Aktüel MSB, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının sona erdiğini, bir sonraki toplantının 17 Eylül'de planlandığını bildirdi.
Aktüel

MSB, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının sona erdiğini, bir sonraki toplantının 17 Eylül'de planlandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 17:26:17 -
MSB, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının sona erdiğini, bir sonraki toplantının 17 Eylül'de planlandığını bildirdi.
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