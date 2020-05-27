MSB: "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi."
MSB: "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.
MSB: "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi."