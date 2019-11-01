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MSB: Suriye'de 18 rejim unsuru teslim edildi

MSB, Rasulayn'ın güneydoğusunda ele geçirilen 18 rejim unsurunun Rusya makamlarıyla yapılan koordine neticesinde teslim edildiğini bildirdi.

2019-11-01 07:29:00 -
MSB: Suriye'de 18 rejim unsuru teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, "Rasulayn'ın güneydoğusunda ele geçirilen 18 rejim unsurunun Rusya Federasyonu makamlarıyla yapılan koordine neticesinde teslim edildiği" bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "29 Ekim tarihinde Rasulayn'ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında ele geçirilen 18 rejim unsuru, Rusya Federasyonu makamları ile yapılan koordine neticesinde teslim edildi." bilgisi paylaşıldı.

 

 

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