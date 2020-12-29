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Aktüel MSB, silah kazası sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu
Aktüel

MSB, silah kazası sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-12-29 08:45:15 -
MSB, silah kazası sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), silah kazası sonucu Ankara Şereflikoçhisar'da bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 28 Aralık'ta Şereflikoçhisar'da meydana gelen silah kazası sonucu bir askerin yaralandığı, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.



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