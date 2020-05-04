MSB: "Siirt Pervari bölgesinde 4 Mayıs tarihinde bölücü terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından daha önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde yapı
MSB: "Siirt Pervari bölgesinde 4 Mayıs tarihinde bölücü terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından daha önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
MSB: "Siirt Pervari bölgesinde 4 Mayıs tarihinde bölücü terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından daha önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."