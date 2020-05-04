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Aktüel

MSB: "Siirt Pervari bölgesinde 4 Mayıs tarihinde bölücü terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından daha önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde yapı

MSB: "Siirt Pervari bölgesinde 4 Mayıs tarihinde bölücü terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından daha önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 13:46:54 -
MSB: "Siirt Pervari bölgesinde 4 Mayıs tarihinde bölücü terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından daha önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde yapı

MSB: "Siirt Pervari bölgesinde 4 Mayıs tarihinde bölücü terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından daha önceden tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

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