MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya peş peşe darbe
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist öldürülmüştü
Öte yandan aynı gün içerisinde Irak’ın kuzeyinde de 5 PKK’lı terörist, hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirilmişti.
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