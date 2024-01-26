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Gündem MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya peş peşe darbe
Gündem

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya peş peşe darbe

Yeniakit Publisher
2024-01-26 15:34:00 - 2024-01-26 16:35:26
MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya peş peşe darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist öldürülmüştü

Öte yandan aynı gün içerisinde Irak’ın kuzeyinde de 5 PKK’lı terörist, hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirilmişti.

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