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Gündem MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: 10 terörist öldürüldü
Gündem

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: 10 terörist öldürüldü

Yeniakit Publisher
2024-01-14 21:01:00 - 2024-01-14 21:43:59

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

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