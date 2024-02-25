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Gündem MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Gündem

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Yeniakit Publisher
2024-02-25 15:31:00 - 2024-02-25 15:33:06
MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

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