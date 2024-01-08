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Gündem MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Komandolardan terör örgütü PKK'ya pençe darbesi
Gündem

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Komandolardan terör örgütü PKK'ya pençe darbesi

Yeniakit Publisher
2024-01-08 14:04:00 - 2024-01-08 14:06:03
MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Komandolardan terör örgütü PKK'ya pençe darbesi

MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek"

MSB: "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek"

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