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Gündem MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2024-04-09 15:29:00 - 2024-04-09 16:14:41
MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, 6 Nisan 2024 tarihinde Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatında 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 6 Nisan'da Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde düzenlediği saldırı sonucunda öldürülen terörist sayısının 9'a yükseldiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "6 Nisan 2024 tarihinde Irak’ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekâtının sonuç tespit çalışmaları kapsamında, 3 PKK’lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece 6 Nisan’da bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 9’a yükseldi" ifadeleri kullanıldı.

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