  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2023-07-30 16:41:00 -
MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

Terör örgütü PKK elebaşının yeğeni Hüseyin Ok yakalandı! Sırada o var
Terör örgütü PKK elebaşının yeğeni Hüseyin Ok yakalandı! Sırada o var

Gündem

Terör örgütü PKK elebaşının yeğeni Hüseyin Ok yakalandı! Sırada o var

Bakan Yerlikaya duyurdu! Şırnak'ta 5 terörist etkisiz
Bakan Yerlikaya duyurdu! Şırnak'ta 5 terörist etkisiz

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Yerlikaya duyurdu! Şırnak'ta 5 terörist etkisiz

MSB duyurdu! 12 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! 12 terörist etkisiz hale getirildi

Gündem

MSB duyurdu! 12 terörist etkisiz hale getirildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23