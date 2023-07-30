MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.