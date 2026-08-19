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Dünya MSB: Senegal'de arama kurtarma ve gözetim uçuşları devam ediyor
Dünya

MSB: Senegal'de arama kurtarma ve gözetim uçuşları devam ediyor

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MSB: Senegal'de arama kurtarma ve gözetim uçuşları devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Senegal Deniz Hava Birlik Komutanlığı tarafından Senegal Silahlı Kuvvetleri'ne arama kurtarma eğitimi ve desteği verilmesi amacıyla görev uçuşlarının sürdürüldüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Senegal Deniz Hava Birlik Komutanlığı tarafından Senegal Silahlı Kuvvetleri'ne arama kurtarma eğitimi ve desteği verilmesi amacıyla görev uçuşlarının sürdürüldüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Senegal hava sahası ve deniz yetki alanları üzerinde görev uçuşlarının icra edilmeye devam ettiği belirtildi.

Karşılıklı iş birliği ve güven duygusunun pekiştirilmesi amacıyla adımlar atıldığının vurgulandığı paylaşımda, “Senegal uçucu personelinin de katılımıyla 'Keşif Gözetleme ve Deniz Gözetimi Desteği' uçuşları icra edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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