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Ekonomi MSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sözleşmeli personel alımı sonuçları
Ekonomi

MSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sözleşmeli personel alımı sonuçları

Millî Savunma Üniversitesine Sözleşmeli Personel Temini ön başvuru sonuçları açıklandı! Millî Savunma Üniversitesine Sözleşmeli Personel Temini ön başvuru sonuçları açıklandı. 07 - 18 Haziran 2021 tarihleri aralığında gerçekleşecek olan alımlarda başvuruları kabul edilen adaylar belirlenen tarih aralıklarında sınavlara katılım sağlayacak. Peki, MSÜ personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır?

Yeniakit Publisher
2021-06-03 01:47:00 -
MSB personel alımı sonuçları sorgulama ekranı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sözleşmeli personel alımı sonuçları

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), sözleşmeli personel başvuru sonuçlarını resmi sitesinden açıkladı. Açıklamada, ‘’Belirtilen tarihte sınav merkezinde bulunmayan adaylar sınav haklarını kaybedeceklerdir" ifadesine de yer verildi. Peki Millî Savunma Üniversitesi personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir?

Millî Savunma Üniversitesi personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Milli Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Temini 07 - 18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Başvurusu kabul edilen adayların, alım yapılacak her unvan için kadro sayısının 10 katı kadar aday olacak şekilde, ilgili KPSS puanına göre sıralanarak taban puanların belirlendiği açıklandı.

MSB başvuru sorgulama ekranı için tıklayın

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