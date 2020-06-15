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Aktüel

MSB: "Pençe-Kartal Operasyonu ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir."

Yeniakit Publisher
2020-06-15 08:40:15 -
MSB: "Pençe-Kartal Operasyonu ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir."
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