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Aktüel

MSB: "Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

Yeniakit Publisher
2020-07-11 10:02:21 -
MSB: "Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
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