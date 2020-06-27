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Aktüel

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde PKK'lı 9 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 15:53:40 -
MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde PKK'lı 9 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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