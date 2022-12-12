MSB paylaştı! Terörden temizlenen bölge "güzelliklere" kaldı
Kahraman Mehmetçik'in mücadelesiyle teröristlerin mesken tuttuğu bölgelerde artık güven ve huzur hakim...
Bu bölgelerden biri de Hakkari.
Uzun yıllar terörle anılan Yüksekova, son hali ile görenlerin yüzünü güldürüyor. Teröristlerin cirit attığı bölgede şimdilerde dağ keçileri cirit atıyor. Tehlike saçan bölge, güvenli dağlara dönüşerek adeta dağ keçilerinin vazgeçilmezi oldu.
Esendere beldesi kırsalında sürü halinde ilerleyen dağ keçileri, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. O anlar, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından resmi hesapta paylaşıldı.
Bakanlık paylaşıma şu notu düştü:
"Yüksekova'nın dağları beyaza bürünmeye başlarken bölgedeki güzellikler de kışa hazırlık yapıyor. Mehmetçiklerimizin teröristlerden temizlediği zorlu zirvelerde sevimli dağ keçileri doğal yaşamlarına devam edebiliyor."