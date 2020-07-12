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Gündem

MSB paylaştı sosyal medya yıkıldı! 2 terörist böyle havaya uçuruldu!

Milli Savunma Bakanlığı 2 teröristin havaya uçurulduğu anın videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüleri izleyen vatandaşlar videoyu yorum ve beğeni yağmuruna tuttular.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 12:17:00 - 2020-07-12 12:32:45

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekâtıyla patlatıldığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Kararlılıkla sürdürdüğümüz Pençe Kaplan Operasyonu neticesinde, Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak.' denildi. Video yayınlanmasından kısa bir süre sonra en çok paylaşılan ve beğenilenler arasına girdi.

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Yorumlar

Harun

Iyi güzel de vurulan teröristler yok görüntüde
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