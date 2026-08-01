MSB paylaştı 'Mehmetçik, iz bırakmadan ilerler'
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Milli Savunma Bakanlığı, ormanlık arazide eller tetikte eğitim faaliyeti gerçekleştiren Mehmetçiğin fotoğrafını paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, ormanlık arazide eller tetikte eğitim faaliyeti gerçekleştiren Mehmetçiğin fotoğrafını paylaştı.
Bakanlığın sanal medya hesabından, eğitim faaliyeti gerçekleştiren Mehmetçiğin, eller tetikte ormanlık arazide zor şartlarda ilerlerken çekilen fotoğrafını 'günün fotoğrafı' olarak paylaşıldı. Paylaşımda, "İz bırakmadan ilerler, iz bırakacak başarılar kazanırız" ifadesi yer aldı.