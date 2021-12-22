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Gündem MSB paylaştı: Başarıyla icra edildi
Gündem

MSB paylaştı: Başarıyla icra edildi

49’uncu Dönem Statik Paraşüt Atlatıcı ve Yer Ekip Komutanlığı Kursu başarıyla icra edildi” denildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 22:08:00 - 2021-12-22 22:15:08
MSB paylaştı: Başarıyla icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, 49’uncu Dönem Statik Paraşüt Atlatıcı ve Yer Ekip Komutanlığı Kursu’nun Kayseri 1. Komando Tugayı tarafından başarıyla icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Kahraman Komandolarımız aziz vatanımızın semalarında.

g

Her zaman ve her yerde olduğu gibi. 49’uncu Dönem Statik Paraşüt Atlatıcı ve Yer Ekip Komutanlığı Kursu başarıyla icra edildi” denildi.

 

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