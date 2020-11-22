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Aktüel MSB: Onlar mavi vatanımızın korkusuz kahramanları
Aktüel

MSB: Onlar mavi vatanımızın korkusuz kahramanları

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemilerin faaliyetleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 15:24:00 - 2020-11-22 15:28:30

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemilerle her türlü hava durumunda ve her şartta keşif- karakol ile sancak varlık gösterme faaliyetlerine devam edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Onlar, Barbarosun torunları. Onlar, mavi vatanımızın korkusuz kahramanları. Deniz Kuvvetlerimize bağlı gemiler; denizlerdeki hâk, alâka ve menfaatlerimiz için her türlü hava durumunda ve her şartta keşif-karakol ve sancak varlık gösterme faaliyetlerine devam ediyor" denildi.

Paylaşılan görüntüde ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemiyle denizdeki dalgaya rağmen görevin sürdürüldüğü görüldü.

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