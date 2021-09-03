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Gündem MSB: NATO tarafından kalk emri verildi
Gündem

MSB: NATO tarafından kalk emri verildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Polonya Malbork'ta konuşlu 161'inci Jet Filo Komutanlığı'na bağlı savaş uçaklarına NATO tarafından kalk emri verildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 21:34:00 -
MSB: NATO tarafından kalk emri verildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçakların belirlenen zaman içerisinde kalkış yaparak radar otoritelerinin yönlendirmesiyle Baltık Hava Sahasında önleme görevini emniyetle icra ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Polonya Malbork'ta konuşlu 161'inci Jet Filo Komutanlığımız uçaklarına NATO tarafından kalk emri verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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