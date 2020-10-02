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Aktüel MSB: "Libya'da BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti'ne desteğimiz devam edecek"
Aktüel

MSB: "Libya'da BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti'ne desteğimiz devam edecek"

Yeniakit Publisher
2020-10-02 10:10:44 -
MSB: "Libya'da BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti'ne desteğimiz devam edecek"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti'ne eğitim, yardım ve danışmanlık desteğinin devam edeceğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye ve Libya arasında deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmanın BM tarafından tescil edildiği hatırlatıldı.

Paylaşımda, "Libya ile 500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerimiz ve BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti'ne eğitim, yardım ve danışmanlık desteğimiz devam edecek." ifadesine yer verildi.

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