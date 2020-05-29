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Aktüel

MSB: Karadeniz'de uçuş gerçekleştiren ABD'ye ait 2 B-1 uçağına tanker uçaklarımız ile havada yakıt ikmali yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 21:00:35 -
MSB: Karadeniz'de uçuş gerçekleştiren ABD'ye ait 2 B-1 uçağına tanker uçaklarımız ile havada yakıt ikmali yapıldı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'de uçuş gerçekleştiren ABD'ye ait 2 adet B-1 uçağına, tanker uçakları ile havada yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, müttefik ülkeler arasındaki askeri iş birliği kapsamında, Karadeniz'de uçuş gerçekleştiren ABD'ye ait 2 adet B-1 uçağına Türkiye'nin tanker uçakları ile havada yakıt ikmali desteği verildiği belirtildi.

Açıklamada, yakıt ikmaline ilişkin görüntüler de paylaşıldı.


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