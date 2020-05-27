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MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi"

Yeniakit Publisher
2020-05-27 11:47:18 -
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi"

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucunda, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıya tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, harekat sonucu 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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