  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-31 17:44:42 -
MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı bir şekilde devam ettiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ev sahipleri dikkat! Erdoğan onayladı
Gündem

Ev sahipleri dikkat! Erdoğan onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla vergi adaletinin sağlanması ve tapudaki fiyatın değer değişimlerinin takip edilmesi için 2 b..
Charlie Hebdo karikatürünü gösterdi, açığa alındı
Dünya

Charlie Hebdo karikatürünü gösterdi, açığa alındı

Belçika'da bir öğretmen, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret içeren skandal Charlie Hebdo karikatürünü sınıfta gösterdiği için ..
Geri vites yapıp silmek yetmez Gürsel, özür dile!
Siyaset

Geri vites yapıp silmek yetmez Gürsel, özür dile!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İzmir’deki deprem sonrası siyasi şov kokan paylaşımıyla büyük infiale neden oldu. Binlerce tepkinin ..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay