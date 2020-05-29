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Aktüel

MSB: "Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

Yeniakit Publisher
2020-05-29 17:35:55 -
MSB: "Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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