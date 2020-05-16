MSB: "Irak’ın kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK’ya ait 20 adet VS-50 anti personel mayını ele geçirilerek METİ timlerimizce imha edildi."
MSB: "Irak’ın kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK’ya ait 20 adet VS-50 anti personel mayını ele geçirilerek METİ timlerimizce imha edildi.
MSB: "Irak’ın kuzeyi Haftanin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK’ya ait 20 adet VS-50 anti personel mayını ele geçirilerek METİ timlerimizce imha edildi."