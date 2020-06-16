  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

MSB: "Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın icra ettiği ani hava harekâtı neticesinde başarıyla etkisiz hale getirildi."

MSB: "Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın icra ettiği ani hava harekâtı neticesinde başarıyla etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 13:06:36 -
MSB: "Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın icra ettiği ani hava harekâtı neticesinde başarıyla etkisiz hale getirildi."

MSB: "Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın icra ettiği ani hava harekâtı neticesinde başarıyla etkisiz hale getirildi."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı