MSB: "Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın icra ettiği ani hava harekâtı neticesinde başarıyla etkisiz hale getirildi."
MSB: "Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın icra ettiği ani hava harekâtı neticesinde başarıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: "Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın icra ettiği ani hava harekâtı neticesinde başarıyla etkisiz hale getirildi."