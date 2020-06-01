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Aktüel

MSB: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 109'uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun"

Yeniakit Publisher
2020-06-01 10:57:14 -
MSB: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 109'uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla envanterdeki uçaklara ait görsellerin yer aldığı bir video paylaştı.

Bakanlığın, Twitter hesabından Hava Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla videolu paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin ayrılmaz parçası, gökyüzünün çelik kanatları Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 109'uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

Videoda, F-16, Tanker, Türk Yıldızları ve A400M tipi uçakların görüntüleri yer alıyor.

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