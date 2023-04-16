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Gündem MSB hain saldırıdan sonra videolu paylaşım yaptı! 'Misliyle karşılık veriyoruz'
Gündem

MSB hain saldırıdan sonra videolu paylaşım yaptı! 'Misliyle karşılık veriyoruz'

Yeniakit Publisher
2023-04-16 23:58:00 - 2023-04-16 23:59:30

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerine yönelik eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları ile saldırı gerçekleştirdi.

Hain saldırı sonucunda yaralanan 4 askerimiz Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı, PKK terör örgütüne misliyle karşılık verildiğini belirterek videolu bir mesaj paylaştı.

MSB'nin açıklamasında, "Belirlenen hedefler derhâl güçlü şekilde vurularak teröristlere misliyle karşılık veriliyor." denildi.

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