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Aktüel

MSB: Haftanin bölgesinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-16 10:30:19 -
MSB: Haftanin bölgesinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı 3 teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı 3 teröristin tespit edildiği belirtildi.

Hava harekatıyla teröristlerin etkisiz hale getirildiğine işaret edilen açıklamada, operasyonların en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği kaydedildi.

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