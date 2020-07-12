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Gündem

MSB görüntüleri paylaştı! Mehmetçik hainlerin ensesinde

TSK'nın terör örgütü PKK’ya yönelik başlattığı Pençe Kaplan operasyonu hainlerin korkulu rüyası oldu. Kahraman komandolarımız teröristlere göz açtırmazken keskin nişancılarımız da bölgede belirlenen hedefleri imha ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 16:51:00 -

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı Pençe Kaplan Operasyonu aralıksız sürüyor. Kahraman komandolarımız teröristlere göz açtırmazken keskin nişancılarımız da bölgede belirlenen hedefleri imha ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yeni görüntüler paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçik vuruyor, hainler kaçacak delik arıyor! #PençeKaplan Operasyonu ile Kahraman Komandolarımız teröristlere göz açtırmıyor. Keskin nişancılarımız bölgede belirlenen terör hedeflerini imha etmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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