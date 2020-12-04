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Dünya MSB görüntüleri paylaştı! Katar’da müthiş anlar
Dünya

MSB görüntüleri paylaştı! Katar’da müthiş anlar

Katar'da görevli Türk Silahlı Kuvvetleri, Katar Destek Kuvvet Birliğine havan eğitimi verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 12:46:00 -
MSB görüntüleri paylaştı! Katar’da müthiş anlar

Katar'da görevli Türk Silahlı Kuvvetleri  (TSK) personelince, Katar Destek Kuvvet Birliği Havan Takımına havan eğitimi veriliyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığında görevli TSK personeli tarafından, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Katar Destek Kuvvet Birliği Havan Takımına 120 mm'lik Havan Mürettebat Eğitimi verildiği belirtildi.

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Yorumlar

Fatih SM

Havan topu atmayi ögrenenemis ordumu olur?Rezalet...
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