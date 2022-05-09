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Gündem MSB görüntüleri paylaştı! İşte Mehmetçiğin Pençe-Kilit Operasyonu'ndaki zorlu mücadelesi
Gündem

MSB görüntüleri paylaştı! İşte Mehmetçiğin Pençe-Kilit Operasyonu'ndaki zorlu mücadelesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kahraman Mehmetçiğin Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki mücadelesine ilişkin video paylaşımı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 17:39:00 - 2022-05-09 17:52:58

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki mücadelesine devam ettiğini belirttiği videolu bir paylaşım yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Mehmetçiğin Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki mücadelesine zorlu şartlara rağmen devam ettiği belirtilen videolu bir paylaşım yapıldı.

Mehmetçiğin kahramanca mücadelesi devam ediyor

 

Paylaşımda, “Çarpmaz kalbimiz vatandan gayrı, bu uğurda savaşan hep şanlı, yurt için dövüşen yiğit namlı, mazisinden aldı bu ilhamı” şiirine yer verilirken aynı zamanda, “Kahraman Mehmetçiklerimiz, zorlu şartlara rağmen Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki kahramanca ve fedakarca mücadelesine devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

 

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