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MSB: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 7 terörist gözaltına alındı

MSB, Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 13:58:00 -
MSB: Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 7 terörist gözaltına alındı

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 7 teröristin gözaltına alındığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.

 

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