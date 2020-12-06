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Aktüel MSB: "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016’dan itibaren 20 bin 612 personel ihraç edildi, 3 bin 560 personel hakkında adli, idari süreç devam ediyor"
Aktüel

MSB: "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016’dan itibaren 20 bin 612 personel ihraç edildi, 3 bin 560 personel hakkında adli, idari süreç devam ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-06 11:06:24 -
MSB: "(FETÖ ile mücadele) 15 Temmuz 2016’dan itibaren 20 bin 612 personel ihraç edildi, 3 bin 560 personel hakkında adli, idari süreç devam ediyor"
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