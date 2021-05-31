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Gündem MSB duyurdu! Zap bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

MSB duyurdu! Zap bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 3 teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 16:06:00 - 2021-05-31 16:17:29

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin SİHA'larla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "SİHA'larımız teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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